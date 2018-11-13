Доба ООС: один український військовий отримав поранення

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 13 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 12 листопада, ситуація в районі проведення операції була цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Степне, Березове та Водяне,

Вогневі нальоти із застосуванням мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили по опорних пунктах наших військ поблизу Троїцького та хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку.

В ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав легке поранення.

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, протягом 12 листопада, одного з окупантів було знищено, ще двох – поранено».