Доба ООС: загинули двоє українських бійців

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 10 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 9 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського. Саме неподалік цього населеного пункту на Світлодарському напрямку окупанти проявили найбільшу вогневу активність. Біля Кримського, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру, наші позиції обстрілював снайпер.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали смертельні поранення.

Сьогодні, 10 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає.

Об'єднані сили продовжують виконання бойових завдань в посиленому режимі. Підрозділи, які обороняються, надійно утримують займані рубежі і позиції, вживають всіх заходів щодо збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення.

За даними розвідки, протягом минулої доби двох російських окупантів знищено, ще два - отримали поранення».


"ОБКОМ"

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10 Ноября 2018 09:00

 

 

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