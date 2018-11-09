Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 09 листопада говориться:

«Вчора, 8 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 4 з них - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Павлополя та Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність.

Внаслідок бойових дій поранення дістали 2 військовослужбовці Об'єднаних сил.

Сьогодні, 9 листопада, ворожих обстрілів не зафіксовано.

За даними розвідки, протягом минулої доби, одного російського окупанта було знищено, санітарні ж втрати противника складають 11 осіб».