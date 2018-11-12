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Дoба ООС: втрати тільки у бойовиків
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні на 07:00 12 листопада говориться:
«Вчора, 11 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.
Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське Тарамчук та Водяне.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Новотошківського. Під час першого обстрілу ворог застосував гранатомети, а у другому випадку – озброєння бойових машин піхоти.
Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Поточної доби ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару.
За даними розвідки, 11 листопада, двох російських окупантів було знищено, ще двох – поранено».
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