Авто на «єврономерах» блокують західний кордон

У ряді пунктів пропуску на західному кордоні України проходять акції власників автомобілів на єврономерах, пов'язані з набуттям чинності новими правилами розмитнення авто.

Про це представник ГО «Варта 1» і депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляє у Facebook, пише Укрінформ.

«Люди на кордонах перекривають такі пропускні пункти, як «Рава-Руська», «Краківець», «Устилуг» і зараз перекриють ще «Ягодин», - написав він.

Зінкевич також повідомив, що станом на 13:20 був перекритий пункт пропуску «Березний» (Закарпаття), а о 14:00 з'явилася інформація про перекриття ПП «Шегині».

Поблизу ПП «Ягодин» Волинської області протестувальники палять шини.

За словами Зінкевича, учасники акцій «хочуть розуміння: що їм зараз робити з машинами по закону 8487 і 8488, пояснення і шлях, як все зробити правильно», інші ж обурені ситуацією і прийнятими законами.

25 листопада набувають чинності закони про розмитнення автомобілів на єврономерах та посилення контролю над їх переміщенням і використанням.