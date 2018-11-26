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Денисова поспілкувалася з російськім омбудсменом, але небагато дізналась про долю полонених українських моряків

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поспілкувалася з російською колегою Тетяною Москальковою щодо захоплення в Азовському морі українських військових суден, російський омбудсмен повідомила, що направила запити до державних органів РФ для з'ясування, скільки там громадян України та в якому стані.


«Переговорила з уповноваженим з прав людини в Російській Федерації Тетяною Москальковою. Вона повідомила, що, за інформацією, поширеною центром громадських зв'язків ФСБ РФ, українські моряки перебувають на території Росії. За словами Т.Москалькової, вона направила всі необхідні запити до державних органів РФ, щоб з'ясувати, скільки громадян України зараз утримуються, в якому вони фізичному стані і чи необхідна їм медична допомога», - написала Л.Денісова на сторінці у Facebook.

Український омбудсмен також повідомила про підготовку з її боку запитів до голови Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова, а також до уповноваженого РФ з прав людини щодо отримання офіційної інформації про кількість затриманих громадян України, їхній стан та місце перебування.

«Також вимагаю надати їм всю необхідну медичну допомогу», - додала вона.


Інтерфакс-Україна

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26 Ноября 2018 12:09

 

 

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