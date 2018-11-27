Командувач ВМС України: захоплені українські моряки дають неправдиві свідчення під тиском ФСБ РФ

Командувач Військово-Морських Сил України Ігор Воронченко підкреслив, що захоплених у Керченській протоці українських моряків змушують під тиском давати неправдиві свідчення.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, передає Інтерфакс-Україна.

«Екіпажі суден зараз перебувають в різних місцях. Троє військовослужбовців, один офіцер і двоє контрактників, які були поранені, перебувають в лікарні міста Керчі. Кораблі перебувають в пункті базування, де дислокуються катери ФСБ. І вже є певні докази про надання неправдивої інформації нашими матросами», - розповів Воронченко.

«Уже було відео з трьома матросами, які давали свідчення під психологічним та фізичним впливом.

Я цих матросів з Нікополя знаю, вони завжди були чесними професіоналами своєї справи. І те, що вони зараз говорять, це неправда», - підкреслив командувач ВМС України.

Він додав, що з цими військовослужбовцями вже зустрілися адвокати.

Воронченко також підкреслив, що двоє військовослужбовців є вихідцями з Криму і їх батьки проживають на півострові, в зв'язку з чим на них буде чинитися тиск.

У відповідь на питання про поширену ФСБ РФ інформацію, що на борту українських суден нібито були співробітники СБУ, командувач ВМС заявив: «Вони можуть сказати, що ми прилетіли з неба на космічному кораблі».

Як повідомлялось, у Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків, затриманих напередодні в Керченській протоці.

В РФ заявляють, що нібито знайшли серед українських моряків двох співробітників СБУ.

ФСБ також опублікувала відео з українськими моряками, на якому вони заявляють, що нібито порушили «територіальні води» РФ у морі.

На відео видно, що моряки читають підготовлений заздалегідь текст.