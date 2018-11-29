Український дипломат порадив Європі струсити заціпеніння перед «загадковим» нахабством Росії

Не варто намагатися «зрозуміти» нещодавнє демонстративне та нечуване піратство Росії у Чорному морі: у маніяків і вбивць теж є свої «мотиви».

На цьому наголосив посол України в Австрії Олександр Щерба у своїй статті у провідній австрійській газеті «Die Presse», повідомляє Укрінформ.

«Україна хоче миру – Росія хоче статусу супердержави. І оскільки йдеться про російське вторгнення на українську землю, а не навпаки – ключі до миру лежать у Москві, а не в Києві. А Москва дає чітко зрозуміти: для неї мир можливий тільки у вигляді обміну: Україна відмовляється від своєї свободи (у вигляді будь-якої перспективи європейського розвитку), а Росія робить можливим мир. А оскільки Україна на це не йде, то війна і тягнеться рік за роком. Але є і третій шлях: якщо Європа струсить нарешті своє заціпеніння перед нахабством Росії та згадає просту істину: міжнародне право існує для всіх – або ні для кого», - йдеться у статті.

Український посол нагадав, що вже чотири роки в Україні проливається кров, частина української території перебуває під російською окупацією, а «російські громадяни під російськими прапорами, з російською зброєю у руках, знаходяться на українській землі – не навпаки». «І тим не менше, знову і знову доводиться чути: «Там, мабуть, обидва винуваті…», «Хтозна, що там насправді відбувається…», 2Я не сприймаю дій Путіна, але розумію його мотиви…». Ніби «розуміти» і «сприймати» не є двома сторонами одного цілого», - зазначив він.

Дипломат вказав на те, що минулої неділі ця війна перейшла у нову фазу: «Чотири російські військові кораблі у нейтральних водах вели полювання на вп’ятеро менший український корабель, у результаті той був пошкоджений. Потім Росія заблокувала ціле море. Потім Росія відкрила вогонь, поранила шістьох українських матросів та взяла 23 матросів у полон. Все це – перед узбережжям анексованого Криму, поруч із незаконно збудованим кримським мостом, на уламках всіх українсько-російських угод та договорів».

Втім, у західних ЗМІ у далі з’являються коментарі про те, що нібито обидві сторони винуваті: «Після чого – знову! – зазвучали звинувачення Росії про «українську провокацію». Після чого – знову! – пішли звичайні коментарі західних ЗМІ: «Мабуть, обидві сторони винуваті…», «Мабуть, усе пов’язано із виборами…».

Щерба закликав європейців не намагатися розуміти дії диктаторів та вбивць, а діяти. «Дорога Європо, у кожного диктатора, убивці, насильника, який не хоче жити за правилами, є «мотиви». Ними, як правило, займаються історики, психіатри та психологи-криміналісти – але ж не політики. Політик має зробити так, щоб світ жив за правилами», - написав він.

За словами посла, сама лише думка, що в цьому розкручуванні спіралі насильства винуваті обидві сторони – Україна і Росія – «є образливою».