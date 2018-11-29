З новою надією на Константинополь: Україна проситиме закрити Босфор для російських кораблів

Україна проситиме закрити протоку Босфор для російських кораблів через захоплення російськими військовими українських суден та моряків у Керченській протоці.

Про це командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко сказав під час виступу на Другій Міжнародній конференції з питань морської безпеки, інформує ВВС.

«Я висловлюю упевненість у тому, що світова спільнота все ж таки прийме рішення і визнає, що була проведена агресія проти держави Україна», - заявив Воронченко.

«У зв`язку з цим і нормами конвенції Монтре, а саме - 19-й пункт, будемо намагатися просити закриття протоки Босфор у Турецькій Республіці для того, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права», - наголосив командувач ВМС.

Пан Воронченко заявив, що Україна зараз захищає не тільки себе, але й західний світ.

«Російська Федерація намагається встановити і поширити своє домінування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому та Далекому Сході», - додав командувач ВМС.

Згідно з конвенцією Монтре від 1936 року, Туреччина контролює протоки з Чорного в Середземне море із зобов'язанням дотримуватися принципів міжнародного морського права.

Конвенція зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у військовий час.

Умови проходу військових кораблів для чорноморських і нечорноморських держав відрізняються, але всі країни мають попереджати про це турецьку владу заздалегідь.

Чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час свої військові кораблі будь-якого класу. Для військових суден нечорноморських країн є істотні обмеження по класу і тоннажу.

Згідно зі статтею 19, під час війни, коли Туреччина не бере в ній участі, прохід військових кораблів через Босфор лишається вільним. Але воюючу сторону можуть позбавити такого права зокрема «у разі надання допомоги державі, яка є жертвою агресії».