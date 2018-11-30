П’ятьох нападників на Гриценка затримано

Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков.

В Facebook міністр розмістив пост:

«Напад на Анатолія Гриценка. П'ятеро нападників впізнані і затримані Нацполіціею. Відносно ще 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення.

МВС жорстко припинятиме практику, яку дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спробі зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами. НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ОПОЗИЦІЙНОСТІ ПОЛІТИКІВ ДО ДІЮЧОЇ ВЛАДИ!

Рівні права на політичну діяльність для всіх - основа цивілізованої демократії. Кожен з політиків може розраховувати на забезпечення і захист своїх прав та свобод».

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