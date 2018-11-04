Поліція підтвердила факт смерті Катерини Гандзюк

У зв'язку з поширенням у соцмережах інформації про смерть в. о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради, радника мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк в лікарню виїхала слідчо-оперативна група поліції Києва, яка підтвердила факт її смерті, повідомив начальник ГУ Нацполіції України в Києві Андрій Крищенко.

«Повідомлення про смерть Катерини Гандзюк до чергової частини від лікарів не надходило. Однак для перевірки інформації, поширеної в соцмережах, в лікарню виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії», – наводить слова А. Крищенка прес-служба столичного главку поліції.