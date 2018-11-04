Катерина Гандзюк померла

Керівник справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, померла.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook, яку створили й вели друзі Катерини, пише Українська правда.

Про смерть Гандзюк повідомила також голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

Інформацію також підтверджують джерела «Української правди».

31 липня Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою.

У неї опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: «хуліганство», потім «умисні тяжкі тілесні ушкодження», згодом «замах на вбивство» (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які «підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство» Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту)

Раніше, 6 серпня, Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.