В поліції підтвердили: за стрілянину в Києві затримали бізнесмена Щура

Затриманий за підозрою у стрілянині на вулиці Великій Васильківській у столиці - це віце-президент Федерації боксу Києва Микола Щур.

Про це Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

«Так, це він», - сказав співрозмовник агентства, відповідаючи на запитання, чи дійсно було затримано віце-президента Федерації боксу Києва Миколу Щура.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали підозрюваного, який під час конфлікту біля розважального закладу у Голосіївському районі на вулиці Велика Васильківська 26 жовтня побив двох місцевих жителів та стріляв в одного з них. 30 жовтня суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Микола Щур - бізнесмен, екс-чоловік моделі Сніжани Онопко, є віце-президентом Федерації боксу Києва.

У січні 2017 року він приїхав на допомогу своїй знайомій, яку патрульні поліцейські запідозрили у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння. Під час суперечки з поліцейськими, які складали протокол, Щур почав їх бити, зламавши одному із правоохоронців ніс. Після цього інциденту він став фігурантом кримінального провадження, яке розслідували за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. У подальшому обвинувальний акт було скеровано до суду для ухвалення відповідного процесуального рішення.