У Франції сталося диво: затримали «воскреслого» українця – власника замку і робот Далі

Затриманий французькими жандарми в Бургундії громадянин України, якого підозрюють у масштабній корупції, фігурував у справі про розкрадання коштів Одеського припортового заводу.

Таку інформацію Українській правді повідомило джерело у прокуратурі.

За інформацією джерела, затриманим виявився Дмитро Малиновський.

У прокуратурі стверджують, що чоловік причетний до розкрадання коштів Одеського припортового заводу.

За даними Міністерства внутрішніх справ в розділі осіб, які переховуються від органів влади, є Дмитро Милиновський, який зник у серпні 2014 року.

Як повідомлялося, українця у Франції затримали ще 5 жовтня. За інформацією Європолу, його підозрюють у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей.

У січні Франція розпочала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замку за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, основним власником якої є громадянин України.

Чоловіка також розшукували в Україні через корупцію, але йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть.

Підозрюваного затримали разом з трьома спільниками.

Також арештували його майно на 4,6 мільйони євро, включаючи замок у Франції, вінтажний Rolls Royce Phantom і три витвори мистецтва Сальвадора Далі.