Луценко «не бачить» жодного замовника нападів на активістів

У більш ніж півсотні справ про напад на громадських активістів правоохоронні органи не встановили жодного замовника. Про це сьогодні на оперативній нараді повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Він зазначив, що кількість нападів на активістів та громадських діячів перевалила за півсотні, повідомляє Liga.net.

На його думку, таких випадків набагато більше.

«З цих нападів ми розкрили, разом з колегами з інших правоохоронних органів, лише третину - за виконавцями. І поки що не бачу жодного замовника. Як би ми не пояснювали складність пошуку замовника, це негатив. Нуль замовників в секторі (розкриття справ, - ред.) нападу на активістів», - заявив він.

Він вважає, що причиною нападів на активістів є те, що в своїй більшості вони є елементом протистояння різних фінансових угруповань, іноді з ознаками криміналу.

«Це також правда. Тому, що є активісти, назвемо м'яко, прагматики, а є активісти-ідеалісти, які без грошей і будь-яких зв'язків роблять важливу суспільну роботу», - сказав він.

Як приклад він навів ситуацію з незаконним будівництвом.

«Більшість громадських активістів виступають проти тих чи інших забудов. Деякі - ідеалісти - за збереження зелених насаджень, інші - в основному на стороні одного із забудовників або воюючого конкурента... Проаналізуйте законність видачі всіх дозволів на будівництво за останній рік. І якщо ви поставите там «законне рішення» - ви побачите, що так званих активістів стане на порядок менше. Хоча вони не зникнуть до тих пір, поки там крутяться шалені невраховані кошти», - додав він.