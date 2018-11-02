На Донетчине за нападение на военнослужащего задержан «Вася Картавый» - экс-нардеп от ПР

Задержан бывший нардеп-криминальный авторитет с сообщником, которые с оружием напали в Святогорске на военнослужащего, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались бывший нардеп, связанный с криминальными кругами, и ранее судимый мошенник, а сейчас руководитель частной охранной структуры и сомнительной общественной организации, сообщает Остров.

Оперативники установили, что 26 августа злоумышленники устроили в лодочном прокате Святогорска конфликт с потерпевшим, выдвигая претензии, что за аренду лодки следует платить им. Мужчины утверждали, что они являются собственниками проката и всего, что есть на набережной. При этом старший представился местным криминальным авторитетом по имени «Вася Картавый».

Под таким прозвищем известен только один человек - бывший нардеп от Партии регионов Василий Стельмашенко.

Нападавшие взяли на прицел военнослужащего и двух работников проката со словами: «Я вас здесь всех положу». В это время работа предприятия была парализована. Однако пострадавший предоставил отпор подозреваемым, и они ретировались, пригрозив ему дальнейшей расправой.

В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что никаких документов на земельный участок или имущество дебоширы не имели.

Экс-депутат, известный в бизнес-структурах региона, сейчас возглавляет коммунальное предприятие в Славянском районе. Его сообщник - выходец из АР Крым, там он был судим за мошенничество, подделку документов и ДТП.

По имеющейся информации, мужчина под прикрытием общественной организации, созданной якобы для помощи участникам АТО, собирает дань с предпринимателей и занимается крышеванием. Кроме того, ему подчинен частный отряд охраны, среди работников которого - боевик, судимый за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Нападение на офицера квалифицированный по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые проверяются на причастность к другим уголовным преступлениям.