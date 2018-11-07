В СБУ розповіли, що знайшли у Бережної і Волги

Прес-центр Служби безпеки України повідомив про підсумки учорашніх обшуків.

У повідомлені говориться:

«Учора співробітники Служби безпеки України провели низку санкціонованих обшуків у «громадських діячів», які за завданням спецслужб РФ сприяють дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні.

Cлідчі дії у пані Бережної відбувалися у межах кримінального провадження відкритого за статтями 109 і 111 Кримінального кодексу України. І варто сказати - ці обшуки були гучними, яскравими та динамічними. Що ж так відчайдушно захищала лідер ГО «Сила добра»? Правильно, докази її антиукраїнської діяльності, а ще добро нажите «непосильною працею»!

Тож у цієї «законослухняної і чесної» громадянки крім чисельних документальних матеріалів та електронних носіїв, які засвідчують її протиправну діяльність, наші співробітники виявили також лист до Міністра закордонних справ держави-агресора С. Лаврова щодо необхідності активізації діяльності російських організацій в Україні.

Але це не головне: виявляється жінка так мужньо боронила зовсім не документи, а кілограмовий злиток золота! Що ж, ця знахідка багато пояснює та розставляє все на свої місця. Певно на часі змінювати назву громадської організації на «Сила золота».

Обшуки у лідера ПП «Союзу лівих сил» Василя Волги пройшли спокійніше та не менш результативно. Зокрема наші співробітники вилучили у нього обладнання для ведення таємних перемовин та магнітні носії інформації, що вказують на його співпрацю з країною-агресором.

У кількох інших фігурантів вилучено незареєстровану зброю та проросійську атрибутику».