Затримано бандитів, які обстріляли з гранатомету офіс «Київміськбуду»

Лідер банди - громадянин РФ.

Правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яке підозрюють у скоєнні низки резонансних злочинів у Києві, в тому числі в нападах на будівлю ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд».

Як повідомила в четвер прес-служба прокуратури Києва, затримані члени банди, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні мінімум 8 резонансних злочинів, у тому числі з використанням реактивної протитанкової зброї, а також у незаконному постачанні і збуті боєприпасів і вибухових речовин.

До складу угруповання входили вісім осіб віком від 21 до 46 років, з навичками поводження зі зброєю або з досвідом військової служби.

Слідство встановило, що в квітні 2018 року ОЗУ здійснило напади на приміщення «Київміськбуду», а саме навмисний підпал і обстріл з реактивного протитанкового гранатомета (РПГ).

Окрім того, члени банди упродовж червня-жовтня на замовлення невстановлених осіб здійснили масштабні підпали торгових павільйонів на вул. Декабристів і Срібнокільській, підпал 6 автомобілів на проспекті П. Григоренка і елітного автомобіля на бульварі Лесі Українки. Учасникам банди також інкримінується участь у рейдерському захопленні приватного підприємства, вчиненого на замовлення фізичної особи.

Слідство також зібрало докази причетності організатора та інших членів ОЗУ до незаконного переміщення із зони проведення операції Об'єднаних сил РПГ різних модифікацій для подальшого збуту. Реалізація боєприпасів відбувалася шляхом облаштування «закладок» у лісопосадці на території однієї з областей (за даними СБУ - в Запорізькій області). Задокументовано факт збуту десяти РПГ-22 і РПГ-26.

Вісім учасників банди, в тому числі організатор, затримані. Під час обшуків вилучено автоматичну вогнепальну зброю, 5 пістолетів, глушники до вогнепальної зброї, приціли, велику кількість набоїв, засоби зв'язку, банківські картки, наркотичні речовини та інші речові докази.

Усім фігурантам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ст. 257 КК України (бандитизм), їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У свою чергу, прес-центр Служби безпеки України повідомив про те, що лідером угруповання є громадянин РФ, задокументовано продаж ним клієнтам десяти гранатометів РПГ-26 і семи РПГ-22.

За даними СБУ, у організатора ОЗУ виявлено гроші, отримані від продажу зброї, боєприпасів, глушників, майже 10 кг марихуани та посвідчення співробітника поліції, видане на іншу особу.

Спецслужба поінформувала, що кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 257 Кримінального кодексу України.