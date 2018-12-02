Обвал шкільної спортарени під Києвом: затриманим «світить» до 12 років

Причетним до обвалу даху спортарени школи у Вишневому під Києвом, яких затримали правоохоронці, загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Нацполіція.

«Затримано директора фірми, що виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будування спортивної арени Вишнівської ЗОШ №4. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські наразі розслідують кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – щодо порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ч.1 ст.275), а також привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст. 191).

«Відомо, що переможець відкритих торгів, який наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, запропонував побудувати спортарену за 17,5 мільйонів гривень», - зазначають у поліції.

1 грудня об 11 годині 33 хвилини в місті Вишневе на Київщині обвалився дах (на площі 200 кв.м) над спортзалом ДЮСШ «Фаворит». Лише за 1,5 хв. до цього тренер встигла вивести з приміщення 30 дітей. Загиблих та постраждалих немає.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дав тиждень на розслідування обвалу.

Приміщення спортивної школи здано в експлуатацію у квітні 2018 року.

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