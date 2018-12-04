Грузинський суд залишив затриманих українців під арештом

Суд у Тбілісі обрав запобіжний захід у вигляді арешту шістьом громадянам України, затриманим за підозрою в незаконному зберіганні зброї.

«Суд у Тбілісі залишив українських громадян і грузинського добровольця під арештом», - написав народний депутат із фракції «Самопоміч» Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нардеп зазначив, що має намір спільно з адвокатами вимагати проведення експертизи, крім того, буде подано апеляцію.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, суддя погодився з доводами прокуратури щодо того, що затримані в разі їх звільнення під заставу можуть спробувати втекти, а також скоїти новий злочин або спробувати перешкодити слідству в пошуку доказів.

Тим часом адвокати затриманих вимагали їх звільнення без обрання запобіжного заходу або під заставу в розмірі 5 тис. ларі.

В неділю, 2 грудня, в Тбілісі в готелі «Альянс» затримали шістьох громадян України й одного громадянина Грузії за підозрою в незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин. С.Семенченко заявив, що частина із затриманих брали участь у бойових діях на сході України в складі батальйону «Донбас».