«Міхомайдан» і українці: нардеп Семенченко розповів, що він робить у Тбілісі

Затримані у Тбілісі українці не причетні до акцій протесту грузинської опозиції, підозру їм ще не оголошено.

Про це написав у Facebook народний депутат України Семен Семенченко, який раніше заперечив, що його самого було затримано, повідомляє Українська правда.

За його словами, напередодні з'явилося чимало «фейків», зокрема про те, що українців нібито затримали на «місцевому Міхомайдані» чи вони «збиралися його відвідати».

«Зазвичай тут посилаються на «Руставі-2». Інформація є фейком. «Руставі-2» наводить слова батьків громадянина Грузії Лука Чхетія про те що він «збирався відвідати акцію опозиції». Ніякого «Міхомайдану» в Грузії зараз немає – пройшла одна акція протесту, на якій місцева опозиція вирішила звернутися до суду і оскаржити результат виборів», – написав нардеп.

«Ніякого відношення до акцій місцевої опозиції українці не мають і їх ні разу не відвідували», – заявив Семенченко.

Інша неправда, за його словами, – що українців «затримали під час закупівлі зброї»:

«Фейк: їх затримали в готелі і далі (зі слів адвокатів) у одного нібито знайшли патрони, в іншого пістолет, у третього знову патрони і так далі. Упевнений що треба заслухати позицію самих українців та їхніх адвокатів. Слухати виття інформаційних лакеїв корумпованого режиму (які сидять за тисячу кілометрів в Києві)- безглуздо».

Семенченко повідомив що зранку адвокати чекають на рішення слідчого, а «підозра поки ще нікому не оголошено».

«Я разом зі своєю дружиною Наталею (вона відповідає за зв'язок з родичами затриманих українців) зараз постійно знаходимося біля управління поліції Тбілісі і чекаємо консула. Після початку процесуальних дій прокуратури можна буде зрозуміти, як будуть розвиватися події», – заявив він.

«Адвокати у них є, передачі організовані. Найголовніше зараз – допомога чесних українських засобів масової інформації в журналістському розслідуванні даної провокації», – додав Семенченко.

«Ми з адвокатами детально відновили весь розпорядок дня хлопців в Грузії, всіх людей з ким вони зустрічалися (родичі грузинських добровольців, які воювали в Україні та їхні бойові товариші). Будемо запрошувати всіх до суду для того щоб їх невинність була чітко доведена», – зазначив він.

2 грудня Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що у Тбілісі затримали 6 громадян України й одного громадянина Грузії, яких підозрюють у незаконній купівлі та зберіганні вогнепальної зброї й боєприпасів.