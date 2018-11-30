«Велика сімка» закликає РФ звільнити українських моряків і розблокувати Керченську протоку

Застосування Росією військової сили проти кораблів ВМС України та їхніх екіпажів було невиправданим, ідеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7 і високого представника ЄС із міжнародних справ.

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, США) і високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликали Росію звільнити українських моряків і кораблі ВМС України, захоплені в районі Керченської протоки. Про це йдеться в їхній спільній заяві, опублікованій на сайті уряду Канади, повідомляє Gordonua.

«Висловлюємо серйозну стурбованість діями Росії проти України в районі Керченської протоки, які призвели до небезпечного зростання напруженості. Немає жодних виправдань застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів і військовослужбовців», – заявили міністри.

Вони закликали до стриманості, належної поваги до міжнародного права і запобігання подальшій ескалації.

«Закликаємо Росію звільнити затриманий екіпаж і кораблі, а також утримуватися від перешкоджання законному проходженню через Керченську протоку», – йдеться в заяві глав МЗС G7.

Глави зовнішньополітичних відомств вкотре підтвердили, що не визнають незаконної анексії Криму та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

25 листопада РФ обстріляла й захопила в Чорному морі катери українських ВМС «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», які збиралися пройти через Керченську протоку в Азовське море. Із 24 захоплених українців троє дістали поранення.

ФСБ порушила проти українських військових кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу РФ про незаконне перетинання державного кордону. 27-го і 28 листопада «суди» в Керчі та Сімферополі ухвалили рішення взяти під варту українських моряків.

30 листопада «уповноважений із прав людини» в анексованому Криму Людмила Лубіна заявила, що всіх українських моряків перевезли до Москви. Трьох моряків помістили в лікарню СІЗО «Матросская тишина», інших доправили в СІЗО «Лефортово».

США засудили дії Росії, назвавши їх виявом агресії, Євросоюз висловив стурбованість застосуванням сили з боку РФ. Заяви з вимогою звільнити українських моряків опублікували також НАТО й ОБСЄ.