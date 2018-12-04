 

04 декабря

17:41

Росія відмовилась від пропозиції обміну «їхтамнетів» на українців на Різдво: «скрепи», мабуть, не дозволяють

15:47

Лідер «Самопомочі» виклав безпрограшну передвиборчу тезу: обміняти кума Путіна Медведчука на українських моряків

15:37

Грузинський суд залишив затриманих українців під арештом

15:12

Януковича хочуть вивезти до Ізраїлю

14:54

Стало відомо, що знайшли у житомирських попів Московського патріархату під час обшуків

14:26

Бита перетворюється на бумеранг: Луценко розповів, чому нападають на активістів, які виконують роботу правоохоронних органів

12:14

Прокуратура Грузії висунула обвинувачення затриманим українцям

10:38

З початком зими Україна скоротила імпорт газу вдвічі

10:15

В Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід

08:49

Суд відпустив Продана на поруки

08:39

Дoба OOС: поранено двох військовослужбовців

03 декабря

21:35

Порошенко звільнив свого представника в окупованому Криму

18:47

Наслідки «Роттердаму + Рінат»: найдорожча у світі теплова генерація і найбагатший олігарх країни

18:29

В уряді Німеччини нагадали Путіну, де знаходиться «партія війни» і хто напав на Україну

12:46

До Ради від Порошенка надійшов проект закону про припинення дії договору про дружбу з РФ

12:36

За радника міністра Стеця внесли заставу: фігурант скандалу з «секс-домаганням» готується вийти на волю

10:23

З Криму до Москви привезли передачі полоненим українським морякам

09:30

«Міхомайдан» і українці: нардеп Семенченко розповів, що він робить у Тбілісі

09:08

Дoба OОС: втрати тільки у бойовиків

02 декабря

18:32

Обвал шкільної спортарени під Києвом: затриманим «світить» до 12 років

15:28

У Тбілісі затримано 6 громадян України

15:20

Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону

15:13

Стало відомо, з ким Україні грати у відборі до Євро-2020

08:21

Олександр Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світі з боксу

08:05

Доба ООС: жодних втрат

01 декабря

23:11

Спортарену у Вишневому, у якій під першим снігом обвалився дах, збудували за 18 млн і з розрахунками «снігового навантаження»

11:55

Аеропорт «Бориспіль» і ДСНС попереджають: і на землі, і в небі, і на морі не варто чeкати милості від природи - зима почалася

09:01

Дoба ООС: знищено чотирьох бойовиків

30 ноября

19:55

Гривня в умовах воєнного стану зміцнилась і на міжбанку, і в обмінниках

19:02

Павло києво-печерський каже, що залишив свій розкішний маєток - і навіть ящик горілки не прихопив

Лідер «Самопомочі» виклав безпрограшну передвиборчу тезу: обміняти кума Путіна Медведчука на українських моряків

А також на Олега Сенцова та інших українських політв’язнів РФ.


Міський голова Львова, лідер «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий озвучив пропозицію затримати за державну зраду лідера громадського руху «Український вибір», члена партії «За життя» Віктора Медведчука та обміняти його на українських моряків, полонених у РФ.

«У мене є пропозиція: серед великої кількості російської агентури, яка достатньо вільно себе почуває в Україні, є і Віктор Медведчук. Я пропоную його затримати за державну зраду. Ми можемо його обміняти не тільки на наших моряків, які сьогодні є в полоні. Ми можемо його поміняти і на всіх наших політичних ув'язнених і Олега Сенцова, які сьогодні знаходяться в російських тюрмах», - сказав А.Садовий у відеоблозі на Youtube.


Інтерфакс-Україна

Версия для печати  Версия для печати

04 Декабря 2018 15:47

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (93)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (40)

Головна військова прокуратура (6)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (299)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 