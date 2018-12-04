Лідер «Самопомочі» виклав безпрограшну передвиборчу тезу: обміняти кума Путіна Медведчука на українських моряків

А також на Олега Сенцова та інших українських політв’язнів РФ.

Міський голова Львова, лідер «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий озвучив пропозицію затримати за державну зраду лідера громадського руху «Український вибір», члена партії «За життя» Віктора Медведчука та обміняти його на українських моряків, полонених у РФ.

«У мене є пропозиція: серед великої кількості російської агентури, яка достатньо вільно себе почуває в Україні, є і Віктор Медведчук. Я пропоную його затримати за державну зраду. Ми можемо його обміняти не тільки на наших моряків, які сьогодні є в полоні. Ми можемо його поміняти і на всіх наших політичних ув'язнених і Олега Сенцова, які сьогодні знаходяться в російських тюрмах», - сказав А.Садовий у відеоблозі на Youtube.