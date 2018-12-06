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У Києві на одну вулицю Толстого стало менше

Київська міська рада на засіданні в четвер прийняла рішення про перейменування чергових двох вулиць, площі та провулку в столиці, повідомляється на офіційному сайті міськради.


Як повідомляє Інтерфакс-Україна, вулиця Механізаторів у Солом'янському районі отримала назву Генерала Шаповала - на честь Героя України, розвідника, генерал-майора Збройних сил України, командира 10-го окремого загону спеціального призначення начальника спеціального резерву Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який загинув під час російсько-української війни внаслідок терористичного акту.

Нову назву отримав і провулок Радянський в Солом'янському районі (c.Жуляни), який отримав ім'я Костянтина Михальчука - видатного українського мовознавця і етнографа.

Також перейменовано вулицю Толстого в Деснянському районі (с.Троєщина). На честь Льва Толстого цю вулицю назвали в 1965 році, коли с.Троєщина було окремим населеним пунктом, адміністративно не підпорядкованим Києву. У центрі Києва (Шевченківський район) була і залишається інша вул.Толстого. Вона названа на честь Володимира Беца - українського видатного анатома і гістолога, педагога, громадського діяча, професора Київського університету, члена багатьох наукових товариств.

Також підтримано пропозицію про перейменування Новоросійської площі в Дніпровському районі (дорожня розв'язка біля станції метро «Чернігівська») на честь міста Чернігів. Як наголошується в повідомленні, це перейменування «було ініційовано місцевими жителями, депутатами Київської міської ради та постійною комісією Київради з питань культури і туризму з урахуванням розташування площі, в тому числі і біля станції метро «Чернігівська».

Окрім того, отримав назву Ковтунівський безіменний провулок, який пролягає від вулиці Митрополита Володимира Сабодана в Деснянському районі (с.Троєщина). Нова назва походить від місцевості Ковтунівка, в якій розташований провулок.

Назву «Залізничний» присвоєно безіменному скверу біля площі Петра Кривоноса, де знаходиться пам'ятний знак залізничникам. Назва походить від колишньої назви Залізничного району (нині увійшов до складу Солом'янського), на території якого розташований сквер.


"ОБКОМ"

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06 Декабря 2018 22:30

 

 

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