Синод УПЦ Московського патріархату не благословив своїх єпископів та мирянам на участь в Об'єднавчому соборі

Таке рішення прийнято засіданні Синоду УПЦ (МП), яке відбулося в п'ятницю під головуванням глави УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.

«На підставі постанови Собору єпископів від 13 листопада 2018 року, єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української православної церкви брати участь у так званому об'єднавчому соборі не благословляється», - зазначено в релізі на сайті УПЦ (МП) за результатами рішення Синоду

Синод особливо звертає увагу на те, що «ніхто з священнослужителів або мирян не уповноважував представляти Українську православну церкву на цих зборах».

Крім того, Синод УПЦ (МП) зазначив, що «Константинопольський патріарх не має жодного канонічного права скликати якісь збори в Україні», також патріарх Варфоломій не має права викликати на такі збори архієреїв УПЦ (МП).

Запланований Об'єднавчий собор в УПЦ (МП) вважають «незаконними зборами».

Об'єднавчий собор зі створення помісної Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.