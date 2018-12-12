Насіров на роботу не вийшов

У Державну фіскальну службу не надходило рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді глави органу. В будівлі ДФС його не бачили.

Про це повідомила речниця ДФС Наталія Непряхіна у коментарі журналісту Громадського.

«Романа Насірова в будівлі немає. Так само ми не отримали відповідного рішення суду щодо його поновлення на посаді. Якщо прийде — будемо вирішувати проблеми поступово», — зазначила вона.

Нагадаємо, 11 грудня окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Денисенко вже заявив, що Уряд оскаржить поновлення Насірова.

Насіров заявив, що планує 12 грудня приступити до виконання обов’язків.