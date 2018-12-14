Вибух у Фастові: загиблих немає

Десятьох мешканців п'ятиповерхового житлового будинку в м. Фастові (Київська обл.), де в п'ятницю стався вибух газу, евакуювали, жертв немає, повідомляє прес-служба Фастівської міської ради.

«Станом на 10:30 десять осіб евакуйовано, є один потерпілий. Жертв немає. Наразі відбувається евакуація мешканців будинку. На місці вибуху працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки», - повідомляється на сторінці міськради в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Евакуаційний пункт організовано в приміщенні лікарні на вул. Київській, 57, зараз там облаштовують місця для прийому людей.

У міськраді звернулися до жителів міста з проханням допомогти потерпілим засобами особистої гігієни та продуктами харчування.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху газу в п'ятницю вранці в п'ятиповерховому житловому будинку у Фастові зруйновані квартири на трьох поверхах.