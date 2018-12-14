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Під стінами Ради зібралася «московська сотня»

Прихильники Української православної церкви Московського патріархату проводять під Верховною Радою у п'ятницю молебень «про невтручання влади у справи Церкви».


У Маріїнському парку перед парламентом зібралися понад сто людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як поінформували у поліції діалогу, в заявці на проведення акції вказано, що «віряни збираються з 10.00 безстроково». Для участі у молебні заявлено 1 тис. осіб.

Ситуація спокійна. В урядовому порталі посилено охорону.

Як відомо, у суботу, 15 грудня, у Софії Київській відбудеться Об'єднавчий собор з обрання предстоятеля автокефальної Православної церкви в Україні, який потім отримає Томос для неї.


"ОБКОМ"

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14 Декабря 2018 12:13

 

 

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