Під стінами Ради зібралася «московська сотня»

Прихильники Української православної церкви Московського патріархату проводять під Верховною Радою у п'ятницю молебень «про невтручання влади у справи Церкви».

У Маріїнському парку перед парламентом зібралися понад сто людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як поінформували у поліції діалогу, в заявці на проведення акції вказано, що «віряни збираються з 10.00 безстроково». Для участі у молебні заявлено 1 тис. осіб.

Ситуація спокійна. В урядовому порталі посилено охорону.

Як відомо, у суботу, 15 грудня, у Софії Київській відбудеться Об'єднавчий собор з обрання предстоятеля автокефальної Православної церкви в Україні, який потім отримає Томос для неї.