Насірову примарилося, що Путін хоче чогось гарного для України, - але чомусь про це ніхто не чув

Якби Насіров менше під ковдрою від суду ховався, то, може, і він почув би, що Путін насправді Україні бажає.

Відновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби України Роман Насиров заявив, що, якби він став президентом України, то зміг би посадити за один стіл переговорів США, Великобританію, Росію і Україну.

Про це він сказав у програмі «Бацман» на телеканалі «112 Україна» в четвер, повідомляє Українська правда.

Він не виключив, що можливо у Путіна є якісь адекватні вимоги, але українці про них не поінформовані.

На репліку ведучої про те, що президент РФ хоче, щоб Україна не відбулася, як держава, Насиров підкреслив: «Ми цього до кінця не знаємо».

Раніше Насіров заявив, що планує йти в президенти України у 2019 році.

«Від президентських амбіцій я не відмовився і відмовлятися не буду, але це кроки, які вже будуть наступного року», - додав Насіров.