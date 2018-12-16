Порошенко вважає Медведчука представником Путіна: «Ми всі все розуміємо»

Про це президент України Петро Порошенко заявив на прес-конференції 16 грудня у Києві, коментуючи питання про долю українських політв'язнів за відсутності комунікації з Путіним.

«Перешкода, що ми вже рік не можемо звільнити жодного в'язня - з тюрем РФ, ОРДЛО та Криму - полягає не в тому, що Путін не хоче спілкуватися з Порошенком. А в тому, що він не хоче їх звільняти», - заявив Порошенко, повідомляє Українська правда.

Президент нагадав, що після акту агресії РФ у Керченській протоці він намагався зв'язатися з Путіним, але той відмовився спілкуватися, пославшись на «виборчу кампанію» в Україні.

«Він відмовився не тому, що це пов'язано з виборчим процесом в Україні, а тому, що йому немає що сказати», - упевнений Порошенко.

Він додав, що Путін «не очікував, що протягом 24 годин, за які були проведені інтенсивні консультації з міжнародними партнерами, будуть заяви Великої сімки, ЄС, більшості країн».

«Йому не було, що відповісти», - додав Порошенко.

Також на питання про те, якою наразі є роль лідера ГО «Український вибір» Віктора Медведчука у звільненні полонених, Порошенко заявив: «Ми всі все розуміємо. Де-факто Медведчук є представником Путіна на цих переговорах (у Мінську)».

«І він є єдиним джерелом, каналом для донесення його позиції... Треба перевірити, але здається з травня чи квітня він не бере участі у засіданнях ТКГ», - заявив Порошенко.