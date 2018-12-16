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Порошенко стверджує, що особисто попередив Новинського, який збирався влаштувати провокації біля Києво-Печерської Лаври

Президент України Петро Порошенко заявив, що особисто нардепа від «Опоблоку» Вадима Новинського, що жорстко відреагує, якщо біля Лаври з'явиться хоч один сплачений автобус «тітушок».


Про це він повідомив під час конференції, інформує Прямий.

«Я не вказую, хто має сидіти, а хто має бути звільнений. Це не є конституційна функція президента. Більше того, це напряму заборонено Конституцією. Так, як я спілкувався з Новинським напередодні 14 жовтня. Спілкувався для того, що знав, що вони планують привести «тітушок». І особисто попередив, бо це є справа державного значення – що тоді ми будемо реагувати, якщо хоч один сплачений автобус «тітушок» з’явиться біля Лаври.

В той же час я як президент звернусь до командувача Національної гвардії або до міністра внутрішніх справ, що я і зробив, щоб виставити стільки сил, для того щоб забезпечити порядок. Чому? Бо держава і лише держава повинна мати монополію на застосування сили. В іншому випадку ми зруйнуємо державу, і цього, безумовно, допустити не можна. І, як ви бачите, 14 жовтня, так само як і 15 грудня, ці меседжі від президента були почуті», - сказав Петро Порошенко.

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"ОБКОМ"

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16 Декабря 2018 19:00

 

 

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