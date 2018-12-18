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Міненерго залишилося без «Укренерго»

Кабінет міністрів України передав контроль над держкомпанією-оператором об'єднаної енергосистеми «Укренерго» від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів.


Відповідну постанову від 14 листопада опубліковано на сайті уряду, повідомляє УНИАН.

«Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» зі сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості до сфери управління Міністерства фінансів», - сказано в документі.

Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни.


"ОБКОМ"

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18 Декабря 2018 11:51

 

 

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