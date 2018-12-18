Податкова – окремо, митниця – окремо: ДФС «реформують» - у зворотному напрямку

Об'єднання митниці та податкової, що відбулось ще за Януковича, у 2012 році (у єдиний «Мінздох» - Міністерство доходів і зборів), скасовано.

Кабінет Міністрів схвалив з доопрацюванням постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби шляхом поділу на Державну податкову та Державну митну служби. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Проект постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої будуть входити підрозділи податкової міліції) та Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Кабінет Міністрів буде направляти і координувати діяльність цих служб через міністра фінансів.

Для реорганізації ДФС створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Конкурс на керівників державної податкової та Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.

Постанова враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду та завдання, визначені середньостроковим планом пріоритетних дій уряду до 2020 року.