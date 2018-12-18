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Кабмін затвердив порядок списання частини боргу Києва

Кабінет міністрів України у вівторок затвердив порядок списання частини зобов'язань Київської міської ради щодо погашення заборгованості перед державою з 2015 року.


Згідно з пояснювальною запискою до документа, списання частини боргу стало можливим після виділення Києвом коштів з місцевого бюджету на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро (не більше 1 млрд грн), будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (не більше 2,6 млрд грн), на капремонт мереж зовнішнього освітлення міста із заміною світильників на світлодіодні (не більше 300 млн грн).

Для підтвердження виділення коштів та ефективності їх використання, передбачається проведення аудиту, і надання Державній аудиторською службою аудиторського звіту до 30 червня 2020 року.

Як повідомлялося, в 2015 році уряд у рамках реструктуризації дозволив переведення боргу Києва за єврооблігаціями 2005 на $117 млн 393,822 тис. та єврооблігаціями 2011 року на $233 млн 671,875 тис. у державний борг.


Інтерфакс-Україна

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18 Декабря 2018 19:16

 

 

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