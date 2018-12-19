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Симулянт Насіров програв суд лікарю

Шевченківський райсуд Києва не задовільнив позов екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірову до лікаря, який свідчив у справі проти нього.


Як повідомляє «Центр протидії корупції», суддя відмовила повністю у задоволенні позову Насірова (див. також: На кардіолога, який свідчив, що Насіров під ковдрою не вмирає, а займається чимось іншим, чекає суд – «Обком»).

Рішення можна оскаржити протягом місяця.

Адвокат Насірова Костянтин Дорошенко у коментарі Українській правді повідомив, що буде рекомендувати подавати апеляцію, однак остаточне рішення ухвалить його підзахисний.

Насіров звинувачував лікаря та медичний заклад у розголошенні діагнозу та у наданні йому допомоги без згоди.

Екс-посадовець просив визнати ці дії незаконними та компенсувати йому 1 мільйон гривень.

Сам Насіров на засідання не прийшов.

Його захисник наполягав, що в Інституті кардіології не мали права проводити примусове обстеження на підставі постанови детектива НАБУ та без згоди Насірова.

Крім того, лікар Максим Соколов нібито порушив лікарську таємницю, коли розповів у суді про діагноз екс-очільника ДФС.

Сам лікар пояснив, що перед ним у суді про діагноз розповідали адвокат і прокурор, тому він не вважає це таємницею. Крім того, Соколов наголосив, що підписав документ про кримінальну відповідальність за надання недостовірних свідчень або відмову свідчити.

11 грудня 2018 р. Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Кабінет міністрів звільнив його 1 січня 2018 року.


"ОБКОМ"

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19 Декабря 2018 17:04

 

 

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