АМКУ хоче отримати подарунки від Ахметова під ялинку: розгляд справи ДТЕК перенесено на кінець грудня

Розгляд Антимонопольним комітетом України питання щодо результатів розгляду справи, розпочатої за ознаками порушення ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПАТ «ДТЕК Західенерго» законодавства про захист економічної конкуренції, перенесено на 10:00 28 грудня 2018 року.

Про це повідомляє сайт АМКУ.

Раніше розгляд справи було призначено на 17 січня 2019 року (див. АМКУ знов відтермінував годину своєї остаточної ганьби: рішення у справі про енергетичний монополізм Ахметова не прийнято).

Як відомо, АМКУ ще у 2015 р. почав розглядати питання монопольного становища холдингу «ДТЕК» на ринку електроенергії.

Комітет двічі розглядав справу у відкритому режимі, але відкладав ухвалення рішення.