За тиждень в Україні від грипу померли чотири людини

В Україні спостерігається перевищення епідемічного порогу щодо грипу та ГРВІ: за минулий тиждень захворіли понад 216 тисяч людей, четверо з них померли.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 216 213 людей, із них 64,9% - діти віком до 17 років. Четверо людей, які належали до груп ризику, померли. Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 561,6 на 100 тисяч населення, що на 8,3% більше епідемічного порогу по Україні. Епідемічні пороги перевищені в 8 областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Одеській», - зазначили у МОЗ.

У відомстві підкреслили, що порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 6,5%, серед дітей до 17 років знизився на 1,1%.

У МОЗ зазначили, що від тяжких ускладнень грипу та ГРВІ може захистити лише щеплення. Дуже важливо вакцинуватись, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. Це вже зробили понад 145 тисяч українців.