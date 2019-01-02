 

02 января

19:00

В «Опоблоці» пригадали Бойку усе – навіть «вишки Бойка»

18:43

Почалися перші у новому році вибори: українцям треба обрати нову назву коньяку

13:49

«Укравтодор» попереджає водіїв: у шести областях погіршиться погода

08:07

Доба ООС: один військовий загинув, двох поранено

01 января

13:16

Сьогодні Україна вперше офіційно відзначає ювілей Степана Бандери

13:00

Порошенко нагадав вислів Путіна про російську церкву та ядерну зброю

10:46

Доба ООС: знищено двох окупантів

31 декабря

19:18

Вже завтра Піховшека і «мураєвщини» у телеефірі поменшає: «Ланет» припиняє трансляцію каналів NewsOne та «Наш»

16:37

РФ зробила новорічний подарунок жителям окупованих районів: вони зможуть довше насолоджуватися життям у Росії

16:01

Українські виборці Москви, Мордовії чи Удмуртії зможуть проголосувати у Фінляндії…

15:16

Екс-міністру вистачило розуму й натхнення в останні години року занести до ЦВК подарунок - документи кандидата у президенти

09:05

Доба ООС: обстріли не припиняються, поранено двох українських військових

30 декабря

08:59

Доба ООС: окупанти декілька разів порушили «режим тиші»

29 декабря

18:10

Полторак підписав наказ про підвищення зарплат військовим

17:43

У РФ вирішили чавити бульдозерами українські трактори, пиво, хліб…

16:13

У РФ «послали» Меркель і Макрона: «не вчіть» Росію - Росія сама кого завгодно навчить, як з українців знущатися

13:19

Від «третього Риму» - до «4-го Інтернаціоналу»: через провал в Україні агентурі РПЦ-ФСБ наказано розгорнути мережу в усій Євразії

12:42

Прикордонники запевняють: росіяни-чоловіки залишаються в «епіцентрі уваги». І жінки з РФ - теж

10:23

Процедура надання томосу розпочнеться 5 січня

09:54

Кандидати у президенти платитимуть Ахметову до 5,7 тис. гривень за секунду

08:55

Доба ООС: поранено одного українського військового, «святкове» перемир’я вже порушено

28 декабря

17:10

РФ відмовилася від відеоконференції щодо звільнення українських заручників: навіщо псувати святковий настрій російському народу?

16:51

Дзідзьо побили через «несплату податків»

16:38

У податківці є шанс відгуляти «корпоратив» одночасно з двома екс-очільниками ДФС – Насіровим та Проданом

14:19

Меркель і Макрон вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків

12:58

Окупанти побудували у Криму огорожу від України (фото)

12:34

У Кремлі відмовилися вважати захоплених у Чорному морі українських моряків військовополоненими

12:29

У Києві вранці напали на співака Дзідзьо

12:15

АМКУ остаточно підтвердив свій статус «антимонопольного» департаменту в монополії Ахметова

11:21

Насіров заявив, що учора приступив до здійснення повноважень голови ДФС

Почалися перші у новому році вибори: українцям треба обрати нову назву коньяку

Пропонуються назви «укрньяк», «сонцедар», «дубовик» та ще декілька.


В Україні стартувало громадське обговорення нової назви, яка прийде на заміну «коньяку України», повідомляє Українська правда.

Відповідне голосування розміщене на сторінці проекту «Географічні зазначення в Україні», що фінансується Європейським Союзом.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення «коньяк» для продукту вітчизняного виробництва.

Замість терміну «коньяк України» має вживатися або термін «бренді», або нова назва, яка буде поширюватися лише на українську продукцію. Раніше в Мінагрополітики обіцяли розпочати громадське обговорення нової назви для коньяків (див. Конфлікт, настояний на коньяку: навіщо Україні нова проблема у відносинах з ЄС).

На голосування винесено біля трьох десятків потенційних назв. Деякі із них максимально подібні до слова «коньяк», наприклад «укрньяк», «к’янок» чи «каннук». Одночасно пропонуються й оригінальні назви: «бурштин», «пломінь», «дубовик», «грогон», «виналь», «сонцедар» тощо.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

02 Января 2019 18:43

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (10)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (3)

На обвал мосту через Керченську протоку (21)

На арешт Медведчука чи Новинського (17)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (26)

На виконання Мінських угод (2)

На покращення (3)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 