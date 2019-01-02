Почалися перші у новому році вибори: українцям треба обрати нову назву коньяку

Пропонуються назви «укрньяк», «сонцедар», «дубовик» та ще декілька.

В Україні стартувало громадське обговорення нової назви, яка прийде на заміну «коньяку України», повідомляє Українська правда.

Відповідне голосування розміщене на сторінці проекту «Географічні зазначення в Україні», що фінансується Європейським Союзом.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення «коньяк» для продукту вітчизняного виробництва.

Замість терміну «коньяк України» має вживатися або термін «бренді», або нова назва, яка буде поширюватися лише на українську продукцію. Раніше в Мінагрополітики обіцяли розпочати громадське обговорення нової назви для коньяків (див. Конфлікт, настояний на коньяку: навіщо Україні нова проблема у відносинах з ЄС).

На голосування винесено біля трьох десятків потенційних назв. Деякі із них максимально подібні до слова «коньяк», наприклад «укрньяк», «к’янок» чи «каннук». Одночасно пропонуються й оригінальні назви: «бурштин», «пломінь», «дубовик», «грогон», «виналь», «сонцедар» тощо.