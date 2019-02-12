Очільника «Суспільного телебачення» до виборів не звільнять

З главою «Суспільного телебачення» Зурабом Аласанією вирішили розірвати контракт з 6 травня 2019 року. Таке рішення ухвалила Наглядова рада під час засідання 12 лютого, коли повторно розглянула питання щодо відставки Аласанії.

Про це у коментарі Громадському повідомила виконувачка обов’язків голови наглядової ради «Суспільного» Світлана Остапа.

Розірвання контракту з Аласанією вирішили відтермінувати, аби його не пов’язували з президентськими виборами в Україні.

11 членів ради проголосували «за», четверо інших вимагали повного скасування рішення про звільнення.

Член Наглядової ради «Суспільного» Євген Глібовицький подав пропозицію про те, щоб скасувати рішення про відсторонення Аласанії. Він також позов до суду з вимогою скасувати це рішення.

«Наглядова рада не пояснила причини розірвання контракту з головою правління нічим, окрім «ваші співробітники сміялися», — зазначив Аласанія, коментуючи це рішення.

За його словами, наглядова рада прийняла річний звіт голови правління «Суспільного» за 2018 р. та прийняла план на 2019 р.