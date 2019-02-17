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Навіть Бойко зрозумів, що не можна довіряти такій істоті, як Рабінович

Кандидат в президенти, депутат Верховної Ради Юрій Бойко позбавив народного депутата Вадима Рабіновича статусу довіреної особи в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.


Про це йдеться на сайті Центрвиборчкому, повідомляє LB.

Рабінович був зареєстрований як довірена особа Бойка 25 січня 2019 року.

Згідно з законом про вибори президента України кандидат має право в будь-який час до дня виборів прийняти рішення про відкликання довіреної особи та внесення іншої кандидатури замість вибулої, і Бойко цим скористався 12 лютого.

У зв'язку з цим 15 лютого ЦВК скасувала реєстрацію Рабіновича і зареєструвала замість нього Михайла Макаренка.

Нагадаємо, що Юрій Бойко формально балотується як самовисуванець, але де-факто його підтримує проросійська партія «За життя», обличчям якої є Вадим Рабінович. Політраду цієї політичної сили очолює кум президента Росії Віктор Медведчук.

Бойко в період 2006-2012 років тричі обіймав посаду міністра енергетики в урядах Віктора Януковича і Миколи Азарова. У 2012-2014 роках був віце-прем'єром.

У 2014 році балотувався в президенти, але отримав лише 36 тисяч голосів і зайняв 14-те місце.

У 2014 році став депутатом Верховної Ради, пройшовши за списками «Опозиційного блоку» під №1.

У кінці 2018 року Бойко пішов на союз з політичною силою Віктора Медведчука «За життя» і був виключений з «Опоблоку».


"ОБКОМ"

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17 Февраля 2019 15:50

 

 

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