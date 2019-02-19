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Українські військові спростовують заяву ОБСЄ щодо літаків РФ на Донбасі
Командування Повітряних сил ЗСУ запевняє, що жоден російський літак не перетинав повітряний простір України.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці командування.
«В мережі Інтернет, деякими інформаційними Інтернет-виданнями розповсюджується інформація, що нібито 15 лютого 2019 року у повітряному просторі України в районі проведення ООС спостерігався проліт літак Повітряно-космічних Сил РФ типу Ту-95.
Перевіривши вище вказану інформацію повідомляємо, що вона не відповідає дійсності», – наголошується в повідомленні.
Сили протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ запевняють, що несуть бойове чергування щоденно, стоять на варті повітряного простору України й готові швидко та вчасно реагувати на будь-яку агресію з повітря.
Раніше спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що зафіксували польоти ймовірно російського літака Ту-95 над непідконтрольною територією Донбасу.
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