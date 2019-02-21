Дoба ООС: загинув ще один український військовий

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 21 лютого говориться:

«20 лютого російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями із витратою 125 мін калібрів 120 та 82 мм. Окрім того, ворог обстрілював укріплення підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також по наших захисниках вівся прицільний снайперський вогонь.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник сім разів обстріляв наші опорні пункти:

двічі, з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

двічі, з мінометів калібру 120 мм – поблизу села ВОДЯНЕ;

двічі, спочатку з мінометів калібру 120 мм, а пізніше – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ШИРОКИНЕ;

зі снайперської зброї – в районі міста МАР'ЇНКА.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупантами здійснено шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:

двічі, з мінометів 82-ого калібру, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – біля селища міського типу НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ;

з мінометів калібру 82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА;

з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища НОВОТОШКІВСЬКЕ.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав смертельне поранення.

Підрозділи, які зазнали вогневого впливу противника, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 20 лютого одного окупанта знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав».


"ОБКОМ"

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21 Февраля 2019 09:18

 

 

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