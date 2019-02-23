Доба ООС: поранено одного українського військовослужбовця, знищено 8 окупантів Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 23 лютого говориться: «22 лютого російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями із витратою 77 мін калібрів 120 та 82 мм. Окрім того, ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також по наших захисниках вівся прицільний снайперський вогонь. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв наші опорні пункти: чотири рази – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ, з них двічі – з мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі, з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу села ВОДЯНЕ; з ручних протитанкових та підствольних гранатометів і стрілецької зброї – у районі населеного пункту АВДІЇВКА; в районі міста МАР'ЇНКА вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупантами здійснено шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил: двічі, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту НОВОЗВАНІВКА; з мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села КАТЕРИНІВКА; з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту КРИМСЬКЕ; з гранатометів різних систем – поблизу селища міського типу ЛУГАНСЬКЕ; зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Підрозділи, які зазнали вогневого впливу противника, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями. За даними розвідки, 22 лютого вісім окупантів знищено та двох поранено. Також знищено дві одиниці військової автомобільної техніки противника. Від початку поточної доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 23 Февраля 2019 09:12 Опубликовать Tweet





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