Дoбa ООС: загинув ще один український військовий

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (30) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (4) На обвал мосту через Керченську протоку (60) На арешт Медведчука чи Новинського (66) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (100) На виконання Мінських угод (3) На покращення (17) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ