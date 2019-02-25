Порошенко заявив, що на час виборів «найбільш незахищені» пенсіонери отримають по 2410 гривень

Пенсіонери з мінімальною і нижче мінімального розміру пенсіями у березні-квітні отримають по 2410 гривень компенсації індексації за 2015-2016 роки.

Про це заявив президент Петро Порошенко на нараді з представниками уряду з питань індексації пенсій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні винайшли можливості для того, щоб повернути пенсіонерам, у першу чергу тим, хто отримує найменший рівень пенсій — нижче мінімальної і мінімальну, повернути індексацію 2015-2016 років. За розрахунками, ми вийшли на 2410 гривень кожному, хто має пенсію, нижчу мінімальної і мінімальну», - зазначив Порошенко, додавши, що у 2015-2016 роках у держави не було можливості для проведення індексацій пенсій.

За його словами, ці гроші будуть виплачені протягом березня-квітня «як компенсація індексації 2015 -2016 років».

Президент нагадав, що віднайти додаткові кошти для індексації пенсій вдалося, зокрема, завдяки надходженням від розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

У свою чергу, міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, що компенсацію отримають пенсіонери, які мають повний страховий стаж.