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Порошенко нагадав вислів Путіна про російську церкву та ядерну зброю

Президент України закликав «тримати штурвал».


Сьогодні у виданні «Новое время» з’явилась колонка за авторством Петра Порошенка під назвою «Тримати штурвал».

Зокрема, П. Порошенко написав:

«Вовків імперіалізму потрібно вміти вираховувати, навіть якщо вони в овечих шкурах. Про це у своєму Погляді на всесвітню історію писав ще Джавахарлал Неру, один із лідерів індійського руху за незалежність. Для України, постколоніальної країни, яка не завершила боротьбу за свободу від колишньої метрополії, така установка надзвичайно важлива. Росія мертвою хваткою вчепилася у свою церковну мережу в Україні, розглядаючи її як розгалужений канал впливу. Російська православна церква — частина політичної системи РФ. Сам Путін порівняв РПЦ з ядерною зброєю».

(Від «Обкому»: Вочевидь, Петро Порошенко згадав вислів Путіна 2007 року, цитуємо мовою оригіналу: «Москва, 1 февраля 2007 г. Православие и ядерная отрасль укрепляют российскую государственность и безопасность. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Сарова о том, какое место он отводит православию в будущем страны и какова стратегия в ядерной отрасли )этот вопрос стал последним на «большой» пресс-конференции в Кремле): «Обе темы близко связаны между собою, потому что и традиционная конфессия Российской Федерации, и ядерный щит России - те составляющие, которые укрепляют российскую государственность, создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны»).

П. Порошенко підкреслив: «Було б злочином дивитися на все це крізь пальці. Переговори про автокефалію почалися кілька років тому й у 2018-му вийшли на фінішну пряму. Вселенський патріарх Варфоломій і Синод прийняли рішення про незалежну українську церкву, відкинувши всі претензії Москви на Україну, як канонічну територію РПЦ<…>

Ми живемо в такий час, коли вибори повсюдно стають випробуванням для демократії. Нам же складніше, ніж іншим: йде війна. Очевидна загроза реваншу проросійських сил, як відвертих, так і латентних. Уже можна спостерігати спроби проросійських кандидатів консолідуватися в єдину п'яту колону.

Ще одна небезпека — навала солодкоголосих популістів різних політичних забарвлень. Стартував аукціон обіцянок: одні кричать, що вдвічі знизять ціну на газ, інші перекрикують, що вчетверо, ще хтось, напевно, готовий заприсягтися, що зможе поставляти енергоносії безкоштовно.

Нещодавно хтось із опозиціонерів сказав, ніби бути популістом значить служити людям. Ні, бути популістом означає брехати людям. Бути популістом — це спекулювати на проблемах заради того, щоб прийти до влади за всяку ціну.

Завдання ж влади — міцно тримати геополітичний штурвал, поки Україна пройде вузьку протоку між Сциллою реваншизму і Харибдою популізму. Упевнений у мудрості українців, які не засумніваються в європейському та євроатлантичному курсі. Ба більше, — остаточно підтвердять його. В Європі — наше майбутнє».


"ОБКОМ"

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01 Января 2019 13:00

 

 

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