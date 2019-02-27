KAZKA теж відмовилась від участі у Євробаченні-2019

Гурт KAZKA (трете місце у національному відборі) відмовився від пропозиції представити Україну на Євробаченні-2019 і Ізраїлі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці гурту в Instagram, пише УНІАН.

«Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гурт готовий поїхати на Євробачення наступного року. «У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах всiм свiтом», - повідомляє гурт.

Як відомо, цього року в Національному відборі на Євробачення перемогла співачка MARUV. Однак суспільний мовник (НСТУ) та співачка не змогли домовитися щодо її участі в Євробаченні 2019. Тоді в НСТУ заявили, що будуть вести переговори з іншими фіналістами Нацвідбору.

26 лютого група Freedom Jazz, яка посіла друге місце на Нацвідборі, відмовилася представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі після пропозиції НСТУ.