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Томос про автокефалію Православної церкви в Україні підписано

Документ підписав вселенський патріарх Варфоломій у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату у Стамбулі.


Вранці у храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату відбувся короткий спільний молебень за участю предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

На службі була присутня українська делегація у складі президента Петра Порошенко з дружиною, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, очільників кількох міністерств та екс-президента Віктора Ющенка.


Українська правда

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05 Января 2019 12:53

 

 

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