Томос про автокефалію Православної церкви в Україні підписано

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (11) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (3) На обвал мосту через Керченську протоку (27) На арешт Медведчука чи Новинського (22) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (37) На виконання Мінських угод (3) На покращення (4) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ