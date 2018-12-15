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«Разом до єдності»: Українська греко-католицька церква готова до співпраці з новою Православною церквою України

Глава українських греко-католиків блаженніший Святослав привітав православних українців із Об'єднавчим собором і обранням нового предстоятеля.


«Сьогодні особливий історичний момент для християн України. Дозвольте мені сердечно привітати наших братів православних із об'єднавчим Собором», - сказав верховний архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук, повідомляє Gazeta.ua.

Він також висловив готовність до співпраці з новою помісною Православною Церквою України.

«У цей історичний момент я хочу простягнути братню руку від імені нашої церкви до новообраного предстоятеля та до всіх православних братів, кажучи, що відтепер ми йдемо разом в історію, до єдності, до правди. Бо від того, наскільки ми сьогодні плекаємо єдність та долаємо те, що нас роз'єднує, залежить майбутнє церкви, народу та української вільної, незалежної, європейської держави. Попереду - багато праці», - сказав глава УГКЦ.


"ОБКОМ"

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15 Декабря 2018 23:59

 

 

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