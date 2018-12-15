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Вселенський патріарх запросив митрополита Епіфанія до Фанару - співслужити літургію і отримати Томос

Про це говориться у комюніке Вселенського патріархату.


Текст комюніке и його переклад наводить архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря):

«КОМЮНІКЕ

З прославленням Божим, великою радістю та задоволенням, Вселенський Патріархат оголошує про успішне завершення роботи об'єднуючого Синоду (Собору) - заснування нової Православної Автокефальної Церкви в Україні, який був скликаний сьогодні в Києві, 15 грудня 2018 р. Митрополит Епіфаній Переяславський і Білоцерківський був обраний її Предстоятелем.

Новообраний Блаженніший Предстоятель звернувся до Його Всесвятості, Вселенського Патріарха, висловив свою повагу і попросив добрих побажань та благословення Матері Церкви на те, щоби він здійснював своє предстоятельське служіння, яке починається під доброю егідою.

У цьому контексті оголошено, що Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Його Блаженство Епіфанія співслужити Божественну Літургію на Фанарі на великому святі Богоявлення і надати йому Томос створення нової сестринської Автокефальної Церкви.

У Вселенському Патріархаті, 15 грудня 2018 року

Від Головного Секретаріату

Святого і Священного Синоду»

Архієпископ Евстратій також наголосив, що офіційна назва нової церкви «згідно Статуту - Православна Церква України. Також можна вживати УПЦ (не плутати з МП)», а ім‘я Предстоятеля автокефальної помісної Православної Церкви України підноситься у всіх храмах Церкви за формулою «Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України».


"ОБКОМ"

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15 Декабря 2018 23:22

 

 

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